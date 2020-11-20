Экс-министр упрекнула Зеленского в унижениях Украины перед МВФ

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Действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал серьёзной ошибкой заявление избранного главы республики Майи Санду о выводе российских войск из Приднестровья. Додон считает, что только взвешенную внешнюю политику, которая способна поддерживать хорошие отношения как с Западом, так и с Востоком, поддерживает население республики.

Она уже говорит, что миротворцев нужно срочно убирать с берегов Днестра, что украинцам нужно более жёстко давить на Приднестровье, Донбасс и так далее. Это что за призыв избранного президента страны,...