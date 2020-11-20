Экс-министр упрекнула Зеленского в унижениях Украины перед МВФ

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за невыгодное для страны сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). По её словам, международные организации при других президентах никогда так часто не унижали Украину.
Лукаш в эфире NewsOne
Я не буду задавать вопрос, сколько можно ещё унижаться, сдавать все национальные интересы и сколько раз ещё нас обманут и используют представители МВФ, — отметила политик.
Бывший министр считает, что роль Зеленского в сложившейся ситуации главная.
Мне очень жаль, что у нас есть президент, которому совершенно плевать на интересы Украины. Я не помню президента, при котором так унижали бы страну, а самое главное, использовали, — подчеркнула Лукаш.
Ранее NEWS.ru сообщал, что народный депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний резко раскритиковал позицию Киева по сотрудничеству с МВФ. По его словам, Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель, заявивший, что ЕС не является для Украины «банкоматом», отвесил Киеву «очередную оплеуху».