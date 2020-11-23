Зеленский выздоровел после заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ffc5185c-2d79-11eb-8048-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 ноября, сообщил о своём выздоровлении после заражения коронавирусой инфекцией нового типа. По словам главы государства, он получил отрицательный результат теста на COVID-19 и уже вернулся к выполнению своих обязанностей в обычном режиме.

Зеленский сообщил о своём заражении 9 ноября. В тот же день глава его офиса Андрей Ермак заявил, что тоже болен. Как рассказал позднее советник последнего, оба заразившихся политика лечились в больнице Феофания на территории Киева.

Зеленский 23 ноября рассказал, что его последний тест на коронавирус оказался отрицательным. Настроение у украинского лидера, по его собственному признанию, бодрое.

Температура 36,6. Сам я настроен позитивно, потому что тест отрицательный. Нахожусь на Банковой (улица, где расположен офис украинского президента — NEWS.ru), работаем. День будет насыщенным. Я рад окунуться в работу в обычном режиме, — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

На сегодняшний день с начала пандемии на Украине коронавирусом заразились 653 442 человека, 303 782 пациента выздоровели, 11 423 скончались.

Как ранее передавал NEWS.ru, украинские власти разрабатывают план более жёстких ограничений, если «карантин выходного дня» не даст ожидаемого эффекта. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.