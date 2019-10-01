https://static.news.ru/photo/94414e34-e478-11e9-90b0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не встречался с адвокатом президента США Дональдом Трампом Руди Джулиани.

Я никогда не встречался с Руди Джулиани, — сказал Зеленский в ходе брифинга.

По его словам, они даже не созванивались, передаёт РИА Новости .

Ранее Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины. Эта беседа стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал американскому лидеру, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как писал News.ru, сотрудник американской разведки, который написал жалобу на президента США Дональда Трампа из-за его телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, получил федеральную защиту из-за угроз.