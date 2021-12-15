«Запуганный человек»: Луценко об охране Зеленского

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в личной охране президента страны Владимира Зеленского числится 70 сотрудников, что в несколько раз превышает количество охранников экс-президента Петра Порошенко, передаёт РИА Новости. Он связал это с высоким количеством угроз, поступающих главе государства.

У него более 70 работников УГО в первом круге «лички» <...> У Порошенко было человек 10–15. <...> На периметре стоят другие — есть разведки, есть ещё передовые группы. И такого ещё никогда не было <...> Вопрос в атмосфере, в которой он живёт. И мы её видели на этой пресс-конференции — это запуганный человек с комплексом Наполеона, — сказал Луценко.

По словам экс-генпрокурора, запугивать Зеленского начали ещё до его избрания на пост президента. Он привёл в пример ситуацию, когда полиция задержала подозреваемых в покушении на львовского криминального авторитета, устроивших засаду на трассе Киев—Одесса. Луценко заявил, что Зеленскому сообщили, что покушение якобы готовилось на него.

Он также отметил, что глава государства «живёт в атмосфере постоянных сигналов об опасности его жизни», поэтому считает концентрацию российских военных у границ Украины одним из видов шантажа.

Ранее издание The Washington Times обвинило президента Украины в превращении страны в «пороховую бочку» Европы. Авторы статьи уверены, что реформы Зеленского ввергают Украину в хаос и «отдают лицемерием». По мнению журналистов, антиолигархический закон предназначен лишь для укрепления позиций президента. При этом все компании с участием государства «коррумпированы, некомпетентны, терпят убытки и не производят необходимую продукцию».