Захватчик автобуса в Луцке начал голодовку

Максим Кривош, задержанный после захвата автобуса в украинском Луцке, объявил голодовку в СИЗО.
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Также Тиможинский заявил, что его подзащитному не выдали сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей.
В прокуратуре изданию сообщили, что никаких жалоб на условия содержания от Кривоша не поступало.
Захват заложников произошёл утром на Театральной площади Луцка. В 09:26 террорист сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Он также предупредил сотрудников правоохранительных органов, что вооружён и имеет при себе взрывные устройства. Захватчик требовал, чтобы представители украинской власти, бизнеса и Церкви признали себя террористами.
Президенту страны Владимиру Зеленскому он выдвигал отдельное требование. Террорист хотел, чтобы глава государства записал видео с призывом посмотреть документальный фильм «Земляне» 2005 года о проблеме жестокого обращения с животными. Зеленский его требование выполнил и выложил ролик на своей странице в Facebook. Позже автобус взяли штурмом, а президент удалил пост.
Служба безопасности Украины квалифицировала действия захватчика как теракт, а МВД завело ещё одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. Кривошу грозит пожизненное лишение свободы.
Как передавал NEWS.ru, глава МВД Украины Антон Геращенко посчитал действия Зеленского, выполнившего требования захватчика, правильными.
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