Захватчик автобуса в Луцке начал голодовку

https://static.news.ru/photo/37394f86-d35e-11ea-a0d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Максим Кривош, задержанный после захвата автобуса в украинском Луцке, объявил голодовку в СИЗО.

Об этом сообщает «Волынь Post» со ссылкой на адвоката Кривоша Сергея Тиможинского. Юрист утверждает, что его клиент решил голодать с 30 июля в знак протеста против условий содержания в изоляторе. В частности, Кривошу не нравится немотивированное, по его мнению, применение наручников. В первые три дня пребывания в СИЗО к арестованному не применяли спецсредств, как уверяет адвокат. Однако потом наручники стали надевать каждый раз при выводе из камеры.

Также Тиможинский заявил, что его подзащитному не выдали сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей.

В прокуратуре изданию сообщили, что никаких жалоб на условия содержания от Кривоша не поступало.

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади Луцка. В 09:26 террорист сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Он также предупредил сотрудников правоохранительных органов, что вооружён и имеет при себе взрывные устройства. Захватчик требовал, чтобы представители украинской власти, бизнеса и Церкви признали себя террористами.

Президенту страны Владимиру Зеленскому он выдвигал отдельное требование. Террорист хотел, чтобы глава государства записал видео с призывом посмотреть документальный фильм «Земляне» 2005 года о проблеме жестокого обращения с животными. Зеленский его требование выполнил и выложил ролик на своей странице в Facebook. Позже автобус взяли штурмом, а президент удалил пост.

Служба безопасности Украины квалифицировала действия захватчика как теракт, а МВД завело ещё одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. Кривошу грозит пожизненное лишение свободы.

Как передавал NEWS.ru, глава МВД Украины Антон Геращенко посчитал действия Зеленского, выполнившего требования захватчика, правильными.