Задержанным в Белоруссии россиянам грозит до 20 лет тюрьмы

https://static.news.ru/photo/dcf1be04-d241-11ea-bcb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержанным в Белоруссии гражданам РФ, якобы являющимся боевиками ЧВК Вагнера, может грозить до 20 лет лишения свободы. Местные следственные органы возбудили уголовное дело о подготовке теракта, рассказал госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков 30 июля 2020 года.

О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад написали белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020-го заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

Как писал NEWS.ru, писатель Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вагнера есть члены его батальона. Он назвал произошедшее недоразумением. По его словам, никаких проектов в отношении этой страны не предполагалось, боевики использовали Минск в качестве «перевалочной базы», так как из-за коронавируса передвигаться прямыми маршрутами сейчас сложно.