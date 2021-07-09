Перетягивание каната по-молдавски

В воскресенье в Молдавии очередные внеочередные парламентские выборы. Очередная попытка выйти из политического тупика, порождённого самой государственной системой. Победа на прошлогодних президентских выборах стопроцентно «соровской», прозападной Майи Санду лишь углубила пропасть конфронтации «румын» с левой, условно пророссийской коалицией в парламенте. Притом, что полномочия и компетенция президента в республике сильно ограничены.

Сама Санду, ориентирующаяся даже, скорее, не на ЕС, а на Вашингтон, как часто бывает, вела свою кампанию, эксплуатируя одновременно и курс на западное процветание в союзе с Румынией и ЕС, и симпатии населения к России. Её «фишка» — обещание своей встречи с Владимиром Путиным для разрешения всех противоречий. Такая типичная фирменная молдавская тактика. Мы же помним, как Санду обращалась к Кремлю с просьбой отменить введённые пошлины на молдавские товары и некоторые ограничения для гастарбайтеров. Заодно в качестве гуманитарной помощи президент просила прислать российских антиковидных вакцин.

Однако всё это не помешало команде Санду вести переговоры с Украиной о дальнейших санкциях и ограничениях, вводимых против Приднестровья. Теперь на границе Незалежной и Приднестровской непризнанной республики будет работать только один таможенно-пограничный переход «Кучурган», а проезд машин с приднестровским номерами будет запрещён. Такие новации уже вызвали жёсткий протест со стороны уходящей российской Госдумы. Но в целом это не мешает Санду маневрировать, обещая нации «бонусы» от всех центров силы сразу. В частности, есть сведения, что она пользуется серой материальной поддержкой, в первую очередь Германии, которая переводит средства на финансирование её кампании через Фонд Конрада Аденауэра. В целом западные вливания в её поддержку оцениваются почти в 60 миллионов евро.

Майя Санду Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Фактически, как часто отмечают разного рода аналитики, правые «проевропейцы» ведут дело даже не к интеграции Молдавии в западные военные и экономико-политические союзы, а к фактической ликвидации молдавской государственности. К растворению страны в соседней Румынии, которая, как хорошо известно, даже после вступления в ЕС не превратилась в процветающую страну и привлекательную европейскую витрину.

Между тем та же Майя Санду, имеющая румынский паспорт, неоднократно высказывалась в пользу такого «аншлюса», уверяя, что вообще нет такой национальности молдаване, а только румыны и что она проголосовала бы за вхождение Молдавии в состав соседней страны, если бы в Кишинёве был бы объявлен такой референдум. Вообще в чиновничьих кругах множится число клерков, обладающих румынскими паспортами, а центр приятия государственных решений при Санду постепенно перемещается в представительство ЕС в стране.

Таким образом, Молдавия являет собой беспрецедентный случай на всём постсоветском пространстве. На его просторах есть немалое число стран, строящих свою государственную политику на противостоянии «российской угрозе» или советскому наследству, за счёт которого на деле и выживают. Но нет, кроме Молдавии, ни одой страны, которая стремилась бы к самоликвидации. А её элиты — к ситуации фактического подчинения элитам другого государства. Этот номер в исполнении местных правых просто уникален. Поэтому любые выборы во многом несут как раз такую угрозу государственной аннигиляции в случае, если коалиция правых получит полный контроль над парламентом.

Президенту и её коалиции «Действие и солидарность» противостоит левая коалиция социалистов и коммунистов, которые наконец нашли, видимо, временный, но консенсус. Экс-президент и лидер социалистов Игорь Додон учёл ошибки прошлой президентской кампании и вместе с коммунистами сделал серьёзные шаги для мобилизации работающих в России соотечественников, которым на встречах в Москве и Санкт-Петербурге были даны обещания договориться с российскими властями об упрощении оформления на работу. Дело в том, что год назад Санду успешно приватизировала голоса земляков, трудящихся в Западной Европе, а Додон не сделал ничего для усиления своей поддержки в России.

В этом, кстати, состоит ещё один парадокс молдавских выборов, результаты которых во многом предопределяют эмигранты, работающие или уже плотно осевшие в других странах. Самое примечательное заключается в том, что никто, ни одно молдавское ведомство не может толком назвать точную цифру сограждан, отправившихся зарабатывать на хлеб насущный в дальние земли. По некоторым данным, речь может идти о цифре более 1 миллиона молдаван. В России их может быть от 190 тысяч до 350 тысяч. В Италии в промежутке между 200 и 300 тысячами, во Франции осело порядка 100–150 тысяч. Примечательно, что в Румынии при этом — меньше 20 тысяч. И эта цифра показательна.

Потому-то организация избирательных участков за молдавскими пределами — это важная мера в предвыборной борьбе. Поэтому-то правые всегда стремились ограничить их число в России и максимально увеличить на Западе. Этим воскресеньем в России откроется 17 избирательных участков. В Италии куда больше — 31, во Франции — 10. И столько же в Германии. На прошлых президентских выборах «иностранцы» прибавили Санду 16 процентов голосов. В этот раз европейские гастарбайтеры также отдадут преимущество западникам, но и левые, видимо, серьёзно прибавят за счёт голосов из России.

Отдельный вопрос — проведение выборов в Приднестровье, которое постоянно срывается по той причине, что якобы из Кишинёва нельзя проконтролировать правомерность проведения процедуры голосования. И это притом, что случаи вбросов бюллетеней были как раз зафиксированы на участках в Западной Европе. Теоретически участки для голосования приднестровцев могут быть развёрнуты на линии соприкосновения «двух Молдавий». Но правые экстремисты обычно делают всё, чтобы такое голосование сорвалось — дороги блокируются, отмечаются даже прямые нападения. Так что, каждое голосование, каждая избирательная кампания только углубляют существующую пропасть между регионами.

В целом же ещё в статусе президента Додон, который также отнюдь не отрицает «европейского пути», получил от России немало привилегий в обмен на ряд ободряющих заявлений, обещаний и символических шагов. В частности, Молдавия получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

Но никаких конкретных шагов для гармоничного решения приднестровской проблемы сделано не было. Конечно, повторимся, что компетенция президента в Молдавии достаточно ограничена. Но вот знаменитый «план Козака», который уже был заранее одобрен сторонами и предусматривал создание молдавской федерации с двумя республиками — Приднестровской и Гагаузской, был в последний момент отвергнут именно левым президентом Владимир Ворониным, который имел твёрдую поддержку и в парламенте. К слову, Воронин до сих пор во главе молдавской компартии.

В этой связи интересно проследить, изменится ли политика сидения между двух стульев в случае, если левые получат парламентское большинство.