Встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении началась в Москве

https://static.news.ru/photo/230768be-0a35-11eb-8950-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна началась в Москве. Переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе проходят в Доме приёмов МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран прибыли в российскую столицу по приглашению президента Владимира Путина. Они приехали за несколько часов до начала переговоров. По итогам дискуссии стороны могут провести пресс-конференцию.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически не позволяют поставить точку в конфликте.

Ранее NEWS.ru писал, что, по некоторым данным, перемирие между противоборствующими сторонами может быть заключено в течение ближайших суток.