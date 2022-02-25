Минобороны РФ: войска ДНР прорвали оборону националистических батальонов
Минобороны РФ: войска ДНР прорвали оборону националистических батальонов
Антон Соловьев
Антон Соловьев
20:22, 25 февраля 2022
Фото: dan-news.info
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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о продвижениях вооружённых сил ЛНР и ДНР. По словам генерала, воинские части ДНР прорвали оборону националистических батальонов и вышли к городу на юго-западе Донецкой области Волновахе, в то время как ВС ЛНР продвинулась в глубину на 21 километр, передаёт РИА Новости.
Подразделения ЛНР на Северо-Донецком направлении продвинулись на глубину до 21 км. Группировка войск ДНР в направлении Волновахи продвинулась вглубь обороны националистических батальонов. Подразделения Вооружённых сил Украины в боевых действиях преимущественно не участвуют. Ожесточённоесопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов,— сказал он.
Конашенков также сообщил, что российcкие военные в ходе специальной военной операции на Украине блокировали города Конотоп и Сумы. Он добавил, что принимаются меры по обеспечению безопасности гражданского населения в окрестностях.
Также генерал отмечал, что отряды ВС РФ заблокировали украинский город Чернигов. Он заявлял, что подразделения ВДВ и десанта РФ блокировали с запада Киев.