Минобороны РФ: войска ДНР прорвали оборону националистических батальонов

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о продвижениях вооружённых сил ЛНР и ДНР. По словам генерала, воинские части ДНР прорвали оборону националистических батальонов и вышли к городу на юго-западе Донецкой области Волновахе, в то время как ВС ЛНР продвинулась в глубину на 21 километр, передаёт РИА Новости.

Подразделения ЛНР на Северо-Донецком направлении продвинулись на глубину до 21 км. Группировка войск ДНР в направлении Волновахи продвинулась вглубь обороны националистических батальонов. Подразделения Вооружённых сил Украины в боевых действиях преимущественно не участвуют. Ожесточённое сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов, — сказал он.

Конашенков также сообщил, что российcкие военные в ходе специальной военной операции на Украине блокировали города Конотоп и Сумы. Он добавил, что принимаются меры по обеспечению безопасности гражданского населения в окрестностях.

Также генерал отмечал, что отряды ВС РФ заблокировали украинский город Чернигов. Он заявлял, что подразделения ВДВ и десанта РФ блокировали с запада Киев.