Война элит: кому выгоден новый конфликт Баку и Еревана

Эскалация боевых действий в районе госграницы между Азербайджаном и Арменией вернула в фокус внимания проблему делимитации и демаркации границы. Несмотря на то что стороны декларируют готовность взяться за разделение рубежей, процесс фактически стагнирует. Опрошенные NEWS.ru эксперты не исключают, что в случае сохранения тупика в этом вопросе военные столкновения продолжатся. Ситуацию усугубляет аппаратная война в Ереване, участники которой преследуют цель сместить премьер-министра Никола Пашиняна.

О том, чтобы снизить трения, переросшие накануне в кровопролитные столкновения в районе оспариваемой границы, помогли бы шаги по делимитации, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Джейхун Байрамов BayramovJeyhun/facebook.com

Необходимо решить проблему разграничения, сформировать совместную комиссию и начать процесс делимитации в соответствии с принципом уважения международно-признанных границ, — выразил уверенность глава дипведомства.

Парадоксально, что сигналы о готовности к этой работе Ереван посылал несколько недель назад на уровне секретаря Совбеза Армена Григоряна. Правда, чиновник тогда отметил, что армянская сторона для начала процесса ждёт «положительных сигналов от Азербайджана». Теперь же, после боевых действий Ереван апеллирует к тому, что вопрос остаётся неразрешённым по вине Баку.

Россия трижды предлагала начать демаркацию армяно-азербайджанской границы, однако Баку все три раза затягивал процесс, — заявил Никол Пашинян.

Находясь с визитом в Москве на заседании силовиков стран СНГ Армен Григорян и вовсе заявил , что азербайджанские военные остаются на суверенных территориях Армении. Он сослался на «все карты, которые существовали во времена СССР».

Будет ли трёхсторонняя встреча

Баку утверждает, что обострение в пограничном районе произошло по вине Еревана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратил внимание на то, что сосед не раз прибегал к провокационным действиям в направлении Шуши, Лачина, Кельбаджара, а теперь отдельные вылазки вылились в широкомасштабное нападение. В свою очередь армянская сторона винит в начале боевых действий исключительно Баку. Причём утверждая на этот раз, что Азербайджан применил ракеты и бронетехнику.

Выстрелы в Карабахе прекратились накануне после того, как глава Минобороны РФ Шойгу провёл телефонные переговоры с коллегой из Азербайджана Закиром Гасановым и армянским коллегой Суреном Папикяном. В российском оборонном ведомстве сообщили, что стороны пошли на меры по стабилизации обстановки: перемирие было объявлено с 17:30 (по мск).

Сергей Шойгу kremlin.ru

Армения пообещала обратиться за помощью к России. Однако, как следует из высказываний кремлёвской пресс-службы, Москва полагает, что единственный путь к всеобщему спокойствию — это реализация трёхсторонних договорённостей.

Все страны должны в первую очередь соблюдать взятые обязательства, это будет залогом невозобновления подобных инцидентов, — подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом он не исключил при определённых обстоятельствах организации встречи на высшем уровне между Россией, Азербайджаном и Арменией. Такая необходимость как минимум когда-нибудь возникнет, сказал он. Это, вероятно, свидетельствует о том, что в краткосрочной перспективе таких переговоров ждать не стоит.

Межфракционные разборки

За день до военного столкновения на границе стало известно, что президент Армении Армен Саркисян назначил главой оборонного ведомства Сурена Папикяна, который до этого занимал должность вице-премьера. Указом от своей должности в то же время был освобождён Аршак Карапетян. Это не могло не породить предположения, что пограничная ситуация — симптом внутриполитических проблем Еревана.

Со ссылкой на источник в окружении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна политолог и востоковед Юрий Мавашев заявил NEWS.ru, что именно действия оппозиции привели к кровопролитию на границе.

Считаю, что прежде всего внутренние процессы в Армении являются первопричиной. Там идёт жёсткая политическая борьба между, грубо говоря, кланом Кочаряна и условным кланом Пашиняна. Это провокация людей Кочаряна. Юрий Мавашев востоковед и политолог востоковед и политолог

По словам аналитика, фракция бывшего президента хочет смещения действующего премьера. Она имеет достаточный вес, чтобы устроить пограничную провокацию.

Это не в интересах азербайджанской стороны, — выразил уверенность собеседник NEWS.ru, комментируя причину начала боевых действий. — Она [по итогам 44-дневной войны] получила, что хотела. Да, вопрос коридоров для Азербайджана принципиален, но он не менее принципиален для российской стороны. Подтверждением тому служит тот факт, что Россия подписалась под трёхсторонним заявлением в прошлом году, где чётко обозначено, что ФСБ будет охранять Зангезурский коридор. Даже не азербайджанская сторона.

Получается, что Армения, оттягивая переговоры по этому вопросу, «фактически торпедирует и российские усилия», подытожил Мавашев.

Пограничная неизбежность

В разговоре с NEWS.ru научный сотрудник исследовательского центра TRT World Туран Гафарлы выразил уверенность, что пограничные проблемы определённо возникают из-за отсутствия делимитации границы.

В связи с тем, что Карабах находился под оккупацией почти три десятилетия, армяне вовлекли своё государство в Карабах. Теперь, когда оккупация закончилась в Кельбаджаре и Лачине, армяне отказываются отступать к официально признанным границам, которые существовали и в советские времена. Туран Гафарлы научный сотрудник исследовательского центра TRT World научный сотрудник исследовательского центра TRT World

Столкновения продолжаются с прошлого года, однако нынешнее стало самым кровопролитным, заметил собеседник NEWS.ru. Обе стороны сообщили о гибели военнослужащих. С азербайджанской стороны, по последним данным, были убиты семь человек и 10 ранены. В Армении сообщали об одном погибшем, 24 пропавших без вести и 13 попавших в плен.

mil.am

К сожалению, столкновения могут повториться, если не закончится делимитация границы и не будет завершён мирный процесс, — отметил Гафарлы.

Аналитик, впрочем, ожидает, что это может произойти в ближайшее время, если учесть сигналы, которые исходили от Армена Григоряна. С другой стороны, остаётся важная проблема Зангезурского коридора: Турция и Азербайджан продвигают эту инициативу, подытожил собеседник NEWS.ru