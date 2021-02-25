Военные Армении потребовали отставки Пашиняна

https://static.news.ru/photo/a85c9508-7744-11eb-adc6-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный штаб вооружённых сил Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Причиной недовольства военных стало отстранение от должности первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна.

Как сказано в заявлении армии, это политическое решение было принято по недальновидным и необоснованным причинам, а также было осуществлено «без учёта национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь только на личных и амбициозных чувствах».

Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации, — говорится в тексте обращения, распространённом Генштабом.

Отмечается, что военные долгое время терпеливо выносили нападки на армию. Такие публичные заявления были направлены на дискредитацию вооружённых сил действующей властью. Однако, как подчёркивается в заявлении, «всё имеет свои пределы».

В Генштабе страны также указали на то, что «неэффективное управление действующего правительства и грубейшие ошибки во внешней политике привели страну на грань катастрофы».

Заявление подписал начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, командующие армейскими корпусами, а также ряд высокопоставленных военных.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого замначальника Генерального штаба вооружённых сил. Как сообщила пресс-служба президента, документ был одобрен по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.

Незадолго до отставки Хачатрян, который в ходе военных действий в Нагорном Карабахе был удостоен звания Национального героя Армении, раскритиковал заявление Пашиняна о неэффективности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Политик на фоне массовых требований протестующих о его отставке таким образом попытался найти оправдание поражению в карабахском конфликте осенью 2020 года.