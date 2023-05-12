Водитель фуры с бомбой пытался напасть на белорусских военных Минобороны Белоруссии: водитель грузовика с взрывным устройством пытался напасть на военных

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Водитель грузовика попытался напасть на группу военнослужащих с применением взрывного устройства, сообщили на сайте Министерства обороны Белоруссии. Это произошло вечером 11 мая на трассе М-5, соединяющей Минск с Гомелем. Военные принимали участие в усилении участков государственной границы. После попытки нападения водитель попытался скрыться, но был задержан.

На участке автодороги М-5 водителем большегрузного автомобиля была осуществлена попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств, на группу военнослужащих. <...> Действиями, предпринятыми военнослужащими, автомобиль был блокирован, а 51-летний водитель задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов, — сообщило Минобороны Белоруссии.

В МО отметили, что в действиях водителя «усматриваются признаки экстремизма». Никто из военнослужащих не пострадал, добавили в ведомстве.

В начале мая на некоторых дорогах между Белоруссией и Россией установили контрольно-пропускные пункты. В белорусском Госпогранкомитете объяснили это подготовкой к реализации соглашения о взаимном признании виз, при этом подчеркнули, что режим пересечения границы не менялся.