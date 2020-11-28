Власти стянули в центр Минска силовиков и спецтехнику перед акцией протеста

Фото: ТАСС

В Армении необходимо прекратить внутренние распри для скорейшего решения проблем с пленными и поиском пропавших без вести. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Никол Пашинян.

По его словам, в государстве нужно стабилизировать сложившуюся ситуацию, а не усугублять её. На данный момент, подчеркнул премьер, основной проблемой является положение пленных, пропавших без вести и потенциально укрывшихся военных....