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Власти стянули в центр Минска силовиков и спецтехнику перед акцией протеста

12:35, 29 ноября 2020
Фото: ТАСС

Усиленный состав правоохранителей Белоруссии стянут в центр Минска перед очередной воскресной несанкционированной акцией протеста оппозиции.

Октябрьская площадь в центре белорусской столицы оцеплена металлическими заграждениями. Там замечено большое количество милиционеров. Рядом с администрацией президента припаркованы автозаки, автобусы и микроавтобусы с сотрудниками правоохранительных органов, машины с колючей проволокой. Большое количество специальной техники стоит около Дома офицеров, проход к нему перекрыт.

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