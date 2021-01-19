Власти Киргизии отказались от вакцины Pfizer

https://static.news.ru/photo/9e468f68-5a3b-11eb-a0e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa

Бишкек отказался принять предложенную Вашингтоном бесплатную партию вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech из-за сложностей с хранением препарата. Для хранения вакцине необходимо специальное холодильное оборудования, которого в стране нет, заявил министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев.

Нам предложили американскую вакцину Pfizer. Однако вакцина должна храниться при температуре минус 70 градусов. Нам хотели предоставить более миллиона доз бесплатно. Для того чтобы привезти, хранить и вакцинировать население, нам нужны специальные холодильники. Но у нас таких холодильников нет, — приводит слова главы киргизского Минздрава РИА Новости.

По оценкам Минздрава, чтобы закупить необходимое оборудование для хранения американского препарата нужно будет потратить около $2 млн, однако бюджет страны не готов на данном этапе выделить такие средства.

В данный момент Бишкек ведёт переговоры с Россией о поставках вакцины, для хранения которой достаточно поддерживать температуру в диапазоне от –2 до –18 градусов по Цельсию.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности многих стран в российской вакцине от COVID-19 и готовности к сотрудничеству в борьбе с пандемией.

В России 18 января стартовала массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса. Согласно прогнозам российских властей, для того чтобы добиться контроля над коронавирусом в России, прививку от COVID-19 должны сделать 60% населения, или 68,6 млн россиян, — без учёта тех, кто уже переболел, а также несовершеннолетних жителей страны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.