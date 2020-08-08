Власти Белоруссии согнали в Минск военную технику

https://static.news.ru/photo/29a1012c-da69-11ea-abf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Очевидцы из Минска сообщили о большом количестве военной техники в центре города. В частности, речь идёт о грузовиках с военными и бронемашинах.

Так, видеоролики очевидцев были опубликованы в Telegram-канале журналиста Степана Путило. На записях видно, как колонны с техникой движутся в направлении белорусской столицы. Также среди машин были замечены и передвижные водометы с автозаками. В некоторых из колонн были автомобили скорой помощи, в которых передвигались солдаты.

Автомобилисты нередко сигналили силовикам в знак неодобрения. Большинство из военных направили к зданиям для их защиты. Однако некоторые отмечали, что идут разгонять демонстрантов.

Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Уже к полудню выборы были признаны состоявшимися, явка избирателей с учётом досрочного голосования превысила 54%.

Ранее в ЦИК Белоруссии рассказали, что президентские выборы в стране проходят в штатном режиме, многие из поступивших жалоб уже были разобраны территориальными комиссиями. Глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, что все жалобы похожи друг на друга, из-за чего складывается впечатление, что «создали эти жалобы практически одни и те же люди».

Как информировал NEWS.ru, ранее независимый белорусский политолог Александр Класковский объяснил, с чем связана высокая явка на президентских выборах в Белоруссии.