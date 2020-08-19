Власти Белоруссии оценили ущерб от протестов в $500 млн

https://static.news.ru/photo/cc2ed8ca-e20b-11ea-be03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivarsson Jerker/Aftonbladet/Global Look Press

Потери от белорусских акций протеста составляют не менее $500 млн. Об этом заявил помощник президента Белоруссии Валерий Бельский.

Потери от протестных акций — это не те 500 тысяч белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами, — заявил Бельский.

По его словам, пострадала система зарубежного кредитования, инвестиционная привлекательность страны, а также нарушены устои системы зарубежного кредитования. Он также напомнил, что западные страны обсуждают санкции против Белоруссии, сообщает БелТА.

Бельский подчеркнул, что отказ от Союзного государства обошёлся бы Белоруссии в 25% ВВП. Предложение экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской о ненужности этого объединения предполагает утрату позиций на российском рынке, отметил чиновник.

Масштабные акции протеста по всей Белоруссии не стихают уже больше недели. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на выборах президента, которые завершились 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Вышедшие на улицы считают, что результаты были сфальсифицированы и победила кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Позже к акциям протеста присоединились рабочие крупнейших белорусских заводов. Так, работу остановил «Беларуськалий», бастуют рабочие Минского завода колёсных тягачей, а также МАЗа.

NEWS.ru писал, что белорусский лидер Александр Лукашенко призвал рабочих не боятся протестующих. Он сравнил последних с гестапо и пообещал с ними разобраться. Такое заявление политик сделал на новом заседании Совета безопасности.