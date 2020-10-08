Власти Армении запретили критиковать госорганы

https://static.news.ru/photo/46818aec-099d-11eb-8964-fa163e074e61_660.jpg Фото: gov.am

Ужесточение правил военного положения приняли в Армении. Теперь гражданам запрещено публично критиковать, опровергать или ставить под сомнение действия государственных органов и должностных лиц, которые обеспечивают военное положение.

Также запрещена агитация, которая направлена на «подрыв обороноспособности и безопасности Армении». Соблюдение соответствующих положений будет контролировать армянская полиция, передаёт «Sputnik Армения».

Военное положение, объявленное в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе, значительно влияет на жизнь граждан. В государстве началась всеобщая мобилизация, в армию призвали всех военнообязанных в возрасте до 55 лет, а также военные начали привлекать для своих нужд транспортные средства граждан.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьером Азербайджана Али Асадовым. Стороны подчеркнули необходимость обеспечения мира и безопасности в Закавказье. Мишустин также отметил важность скорейшего прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и возобновления переговорного процесса по политико-дипломатическому урегулированию ситуации.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.