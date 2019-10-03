https://static.news.ru/photo/39fdd6b2-e5d7-11e9-90fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились в Сочи «на полях» Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Отчёт о встрече размещён на официальном сайте Кремля.

Главы государств сошлись во мнении, что отношения РФ и Азербайджана развиваются в конструктивном ключе. Путин заметил, что сотрудничеству двух стран не помешал перерыв в контактах на высшем уровне.

Лидеры отметили позитивную динамику в торговых отношениях. Глава России оценил товарооборот между Москвой и Баку в $2,5 млрд в 2018 году. Алиев добавил, что объёмы торговли продолжают расти — например, рост в августе 2019 года составил 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

24 сентября стало известно о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, сообщал News.ru. Мероприятие прошло в Нью-Йорке при участии представителей ОБСЕ. Участники встречи обсудили урегулирование карабахского конфликта.