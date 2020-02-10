https://static.news.ru/photo/62fea6d0-4c12-11ea-a11b-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности главы Жамбылской области Аскыра Мырзахметова и назначил на его место Бердибека Сапарбаева, который ранее был вице-премьером.

Об этом сообщает ТАСС. Токаев уволил главу Кордайского района и заместителя руководителя области. Также президент дал поручение министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву освободить от должностей областного и районного полицейских начальников.

67-летний новый аким (глава администрации) Жамбылской области Бердибек Сапарбаев занимал пост вице-премьера Казахстана с августа 2019 года. Ранее он руководил Актюбинской областью, работал министром труда и соцзащиты.

Массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области произошли в ночь на субботу, 8 февраля. Как сообщал NEWS.ru, к ситуации мог привести дорожный конфликт. Начавшаяся в селе Масанчи драка продолжилась в населённых пунктах Аухатты и Булан-Батыр. В столкновениях погибли 10 человек, 47 жителей области были задержаны за участие в массовых беспорядках. Бердибек Сапарбаев возглавил правительственную комиссию по расследованию происшествия.