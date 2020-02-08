https://static.news.ru/photo/ff5a913a-4b25-11ea-becc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дорожный конфликт перерос в массовые беспорядки между жителями двух сёл Кордайского района Жамбылской области на юге Казахстана из-за подстрекательства в соцсетях, считает замминистра МВД страны Алексей Калайчиди.

Это был дорожный конфликт. Одни ехали на автомобиле прямо — трое. Ещё трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу. Конфликт о том, кто кому не уступил дорогу, перешёл к рукоприкладству на месте, — сказал Калайчиди.

По его словам, молодёжь подключилась к конфликту после провоцирующих публикаций в социальных сетях.

В ночь с пятницы на субботу в результате возникшей массовой драки, которая перекинулась из села Масанчи, где начался конфликт, в сёла Аухатты и Булан-Батыр, погибли 10 человек. Ещё 47 были задержаны за участие в массовых беспорядках.

Как ранее писал NEWS.ru, заместитель министра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди подтвердил данные о десяти погибших при массовой драке в Кордайском районе Жамбылской области на юге страны.