https://static.news.ru/photo/24d4d698-4b15-11ea-b598-fa163e074e61_660.jpg Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан Фото: Болат Шайхинов/РИА Новости

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди подтвердил данные о десяти погибших при массовой драке в Кордайском районе Жамбылской области на юге страны.

По его словам, в результате беспорядков были госпитализированы 43 человека.

Погибли 10 человек и 43 ещё были госпитализированы, на сегодня остаются 39 госпитализированных, — заявил он.

Замглавы МВД отметил, что среди пострадавших — пять сотрудников полиции. Трое из них получили огнестрельные ранения.

В свою очередь замминистра здравоохранения страны Ляззат Актаева рассказала, что на месте драки погибли восемь человек. Ещё двое скончались в больнице. За медицинской помощью обратились 165 человек, передаёт «Интерфакс-Казахстан».

Ранее NEWS.ru писал о том, что обстановка в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана спокойная — такое заявление сделали власти страны. В произошедшем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил сотрудников госорганов, которые попустительствовали провокаторам, устроившим беспорядки.