Заместитель министра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди подтвердил данные о десяти погибших при массовой драке в Кордайском районе Жамбылской области на юге страны.
По его словам, в результате беспорядков были госпитализированы 43 человека.
Погибли 10 человек и 43 ещё были госпитализированы, на сегодня остаются 39 госпитализированных, — заявил он.
Замглавы МВД отметил, что среди пострадавших — пять сотрудников полиции. Трое из них получили огнестрельные ранения.
В свою очередь замминистра здравоохранения страны Ляззат Актаева рассказала, что на месте драки погибли восемь человек. Ещё двое скончались в больнице. За медицинской помощью обратились 165 человек,
Ранее NEWS.ru писал о том, что обстановка в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана спокойная — такое заявление сделали власти страны. В произошедшем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил сотрудников госорганов, которые попустительствовали провокаторам, устроившим беспорядки.
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