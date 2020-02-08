https://static.news.ru/photo/f14923e4-4afe-11ea-901d-fa163e074e61_660.jpg Касым-Жомарт Токаев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Обстановка в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана спокойная — такое заявление сделали власти страны.

В произошедшем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил сотрудников госорганов, которые попустительствовали провокаторам, устроившим беспорядки. Он пообещал , что виновные будут наказаны, а пострадавшим гарантировал поддержку со стороны государства. На данный момент в районе продолжает действовать режим ЧС.

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Как писал NEWS.ru ранее, 9 февраля в массовой драке в Казахстане погибли восемь человек. Вице-премьер страны Бердибек Сапарбаев прокомментировал беспорядки — по его словам, драка носит исключительно бытовой характер и не вызвана национальным вопросом.