Обстановка в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана спокойная — такое заявление сделали власти страны.
В произошедшем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил сотрудников госорганов, которые попустительствовали провокаторам, устроившим беспорядки. Он пообещал, что виновные будут наказаны, а пострадавшим гарантировал поддержку со стороны государства. На данный момент в районе продолжает действовать режим ЧС.
Как писал NEWS.ru ранее, 9 февраля в массовой драке в Казахстане погибли восемь человек. Вице-премьер страны Бердибек Сапарбаев прокомментировал беспорядки — по его словам, драка носит исключительно бытовой характер и не вызвана национальным вопросом.