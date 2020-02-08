https://static.news.ru/photo/5cfb3a1a-4a9f-11ea-8849-fa163e074e61_660.jpg Бердибек Сапарбаев прибыл в Жамбылскую область Фото: primeminister.kz

Вице-премьер Казахстана Бердибек Сапарбаев прокомментировал беспорядки в Жамбылской области, приведшие к гибели восьми человек. По его словам, драка носит исключительно бытовой характер и не вызвана национальным вопросом.

Никаких национальных вопросов здесь нет. Был бытовой конфликт, которым воспользовались провокаторы и перевели в другое русло, — сказал политик на встрече с жителями Кордайского района.

Он добавил, что сейчас власти займутся сохранением правопорядка и обеспечением безопасности. Для этого в регион прибыла правительственная комиссия, говорится на сайте правительства.

Сначала в массовой драке участвовали около 70 агрессивно настроенных граждан, позже их число увеличилось. Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал, что конфликтующие активно сопротивлялись сотрудникам полиции, в том числе применяли огнестрельное оружие.

Как ранее писал NEWS.ru, конфликт разгорелся в Кордайском районе Жамбылской области (на юге Казахстана), в нём приняли участие порядка 300 человек.