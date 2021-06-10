Вице-премьер РФ рассказал о решении транспортной проблемы в Закавказье

https://static.news.ru/photo/1ab12ef8-ca96-11eb-984e-96000091f725_660.jpg Алексей Оверчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках работы трёхсторонней рабочей группы из представителей Азербайджана, Армении и России идёт разговор о разблокировании транспортного сообщения на Южном Кавказе, предпосылки к этому есть. Участники переговоров настроены улучшить жизнь своих народов в регионе, а Россия им в этом помогает, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук в интервью «Российской газете».

По его словам, после деблокирования региона начнёт развиваться торговля, мощный импульс для развития получат экономики Азербайджана и Армении. Вице-премьер подчеркнул, что снятие транспортной блокады в регионе важно для России, ЕАЭС и всех соседних стран.

Оверчук рассказал, что стороны рассматривают возможность проведения транспортного сообщения между частью Азербайджана и Нахичеванью через Армению. Прорабатываются вопросы по началу движения из Армении в Россию через Азербайджан либо из Армении и России в Иран через Нахичевань.

Вице-премьер напомнил, что между Ереваном и Баку отсутствуют дипломатические отношения, нет таможен и пунктов пропуска. Политик заявил, что нужно решить эти наболевшие проблемы. По его словам, Армения может получить возможность использования азербайджанских портов на Каспии для транспортировки грузов в страны Центральной Азии.

Ранее исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Россия продолжит предпринимать усилия по урегулированию проблем, связанных с Карабахом. Он подчеркнул, что с обеих сторон звучат заявления о необходимости смотреть в будущее.