Исполнительный секретарь СНГ оценил роль РФ в решении конфликта в Карабахе

https://static.news.ru/photo/26766afc-c93b-11eb-8e92-96000091f725_660.jpg Сергей Лебедев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия продолжает предпринимать усилия для побуждения Азербайджана и Армении к продолжению процесса урегулирования проблем, связанных с Карабахом. С обеих сторон начинают звучать заявления о необходимости смотреть в будущее. Об этом заявил NEWS.ru на полях «Примаковских чтений» исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, когда ситуация в Карабахе обострилась, страны СНГ на уровне руководителей государств и министров иностранных дел предпринимали усилия для того, чтобы побудить обе стороны к прекращению кровопролития, и это удалось сделать. Лебедев высоко оценил уровень контроля за прекращением огня и роль России в этом процессе. Он подчеркнул, что сейчас политики стараются не допустить возобновления конфликтных ситуаций на границе.

Но все, в первую очередь, конечно, Россия, как участник подготовки и подписания этого заявления от 9 ноября, со своей стороны, со своих позиций предпринимает усилия для того, чтобы побудить обе стороны к продолжению процесса урегулирования проблем. Нас, честно говоря, в какой-то степени радует, что с обеих сторон начинают звучать заявления о необходимости смотреть в будущее, — рассказал исполнительный секретарь СНГ.

Лебедев отметил, что сейчас нужно сделать всё, чтобы перейти к мирному процессу и урегулировать остающиеся проблемы по делимитации границ и обмену людьми.

Важно вернуться к мирной жизни между двумя народами и двумя странами, — добавил исполнительный секретарь СНГ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на территории Нагорного Карабаха не происходит никаких крупных инцидентов в областях, где находятся российские миротворческие силы. По его словам, на отдельных участках азербайджано-армянской границы наблюдается напряжённость, но она не касается проблемы Нагорного Карабаха.

В ночь на 10 ноября 2020 года лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе после эскалации конфликта, произошедшей осенью. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые следят за режимом прекращения огня.