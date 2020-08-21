Viber задумался о прекращении инвестиций в экономику Белоруссии

https://static.news.ru/photo/69487770-e44f-11ea-970d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Разработчик мессенджера Viber рассматривает вопрос прекращения инвестирования в белорусскую экономику из-за сложившейся в стране политической ситуации. Об этом сообщил гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа.

Он уже принял решение закрыть офис в Минске и распустить сотрудников на удалёнку, видя как офисы Uber и «Яндекс» захватывали вооружённые люди. Кроме того, сотрудникам Viber не удалось избежать задержаний.

Один просто находился рядом с местом, где арестовывали других, и его забрали с остальными. Другой был наблюдателем на избирательном участке. Он задал несколько вопросов руководству избирательного участка, а через 20 минут его арестовали, — рассказал Агауа в интервью журналу Forbes.

Один из задержанных уже находится на свободе, второй проходит лечение в больнице с серьезными травмами, добавил он. Агауа отметил, что Viber «не занимается политикой», но выступает «против жестокости и против страха».

Может быть, если ситуация не улучшится, мы не будем больше инвестировать в Беларусь. Такое может быть, потому что мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе. Это невозможно, — подчеркнул глава компании.

В Белоруссии уже вторую не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации сопровождались жестокими разгонами и массовыми задержаниями. Аресты несогласных продолжаются до сих пор.

Ранее NEWS.ru писал, что в Следственном комитете и департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии обыски в минских офисах «Яндекса» и Uber не подтвердили.