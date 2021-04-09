«Вакханалия»: МИД Белоруссии ответил на заявление Кравчука

https://static.news.ru/photo/0c96c218-9a1e-11eb-b319-96000091f725_660.jpg Владимир Макей Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал «вакханалией» ситуацию вокруг заявления председателя контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука.

По его словам, это указывает на нежелание Киева соблюдать Минские соглашения. Само предложение украинского политика проводить заседания на нейтральной территории вызвали у него смех.

Это предложение господина Кравчука для меня смехотворно: «Мы должны проводить заседания Трёхсторонней контактной группы в нейтральной стране, например в Польше». Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Уж более «нейтральной» страны, чем Польша, во всём мире не сыскать, — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Накануне Кравчук предложил перенести место проведения заседаний Трёхсторонней контактной группы из Минска в другую страну. Он заявил, что Украина для России на сегодняшний день является «врагом», а Белоруссия её «холуй». Он призвал соотечественников не драматизировать ситуацию утверждениями «война на пороге», но и расслабляться им тоже, по мнению политика, рано, писал NEWS.ru.