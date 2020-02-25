https://static.news.ru/photo/603ce7d2-57fb-11ea-8be4-fa163e074e61_660.jpg Елена Зеркаль Фото: Lana Zerkal/facebook.com

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Киеву пора признать, что в отношениях с Москвой наступила «другая эра», и определить свою позицию в новых условиях.

Сотрудница украинского МИДа в интервью «Европейской правде» отметила , что Украина должна твёрдо установить «красные линии» в отношении с РФ. К таковым, в частности, Зеркаль отнесла вопрос «российской агрессии».

Считаю, что в этой ситуации невозможно начать с «чистого листа», а попытки закрыть глаза всегда имеют очень плохие последствия. Проблема сама по себе не исчезает. Или ты её решаешь в полном объёме, или она будет расти, догонять тебя и уничтожать, — подчеркнула дипломат.

Зеркаль напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский возобновил двусторонние контакты с Москвой, чего Киев до 2019 года старался избегать. По мнению дипломата, эта ситуация угрожает тем, что Запад может отказаться приходить на помощь Украине в случае проблем с Россией.

Мы когда-нибудь услышим в ответ: «Вы же общаетесь сами, напрямую? Ну, общайтесь дальше», — предположила Зеркаль.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что ему удастся заключить договорённости с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которые улучшат отношения Москвы и Киева.