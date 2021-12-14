В штабе Тихановской назвали «местью сильным оппонентам» приговор её мужу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «пытается мстить самым сильным оппонентам. Он хочет напугать людей, давая лидерам несуразные, дикие сроки», рассказала NEWS.ru пресс-секретарь экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской — Анна Красулина, комментируя приговор белорусскому оппозиционеру и супругу Светланы — Сергею Тихановскому. По мнению Красулиной, Лукашенко, «на самом деле демонстрирует свой собственный страх перед ними». Таким образом она отреагировала на вердикт инстанции, назначившей Тихановскому 18 лет лишения свободы.

Он (Лукашенко. — NEWS.ru) знает, что проиграл. Знает, что люди проголосовали на выборах 2020 против него, поэтому он так завидует тем, за кем пошли люди, кто имеет реальную поддержку народа. Само существование таких людей — угроза его режиму. Поэтому он мстит всем, до кого может дотянуться. То, что режим называет «судом» — не суд. Этот фарс проходил в тюрьме, в закрытом режиме, без людей, дипломатов, медиа. Сергея Тихановского в ходе процесса лишили даже адвоката! <...> Никого не пустил в зал — боится, что все увидят фото свободных людей. Жалкий и никчёмный, отвергнутый народом, он боится их, даже когда они в клетке!, — подытожила Красулина.

Тиханoвского признали виновным в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 293 УК Белоруссии), разжигании социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК), воспрепятствовании рaботе ЦИК (ч.2 ст. 191 УК) и организации и участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК).

В 2020 году Сергей Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, однако ему было отказано в регистрации. С мая прошлого года он вместе со своими сторонниками содержится под стражей.

Активиста задержали 29 мая во время пикета по сбору подписей в городе Гродно. Там произошла драка, в которой пострадали сотрудники милиции. Сам Тихановский считает случившееся провокацией. В результате его обвинили в применении силы по отношению к сотруднику органов внутренних дел. Позднее он стал фигурантом нового уголовного дела. Дело заведено по статье УК Белоруссии о воспрепятствовании проведению выборов. Лукашенко подтвердил, что «дал сигнал» правоохранительным органам, писал NEWS.ru.

Сергей Тихановский хотел баллотироваться в президенты Белоруссии, но так как отбывал административный арест, не успел собрать подписи. Вместо него на выборы пошла его супруга Светлана. Её поддержали штабы других недопущенных кандидатов, и она стала главным соперником действующего президента Александра Лукашенко.