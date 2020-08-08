В штабе Тихановской готовятся к долговременным протестам в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/82622942-dae8-11ea-b3e0-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Штаб Светланы Тихановской готов к продолжительным протестам и требует мирной передачи власти в Белоруссии.

При этом сама политик, как отмечает РИА Новости, пока не приняла решение, будет ли принимать участие в уличных акциях.

Команда Тихановской не признала итоги прошедших накануне выборов главы Белоруссии и заявила, что намерена их обжаловать.

По данным Центризбирком, действующий лидер государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%. Второе место у Тихановской — 9,9%. Следом идут Анна Конопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,04% и Сергей Черечень — 1,13%.

Как писал NEWS.ru, Тихановская возложила вину за происходящее на акциях протеста и за пострадавших в них на действующее правительство республики. Она отметила, что люди имеют право выходить на улицы и высказывать своё мнение.

Также она призвала всех участников остановить насилие на акциях протеста. Она отметила, что знает, что «белорусы проснутся завтра уже в новой стране», и выразила надежду, что «завтра будут только хорошие новости».

9 августа в Белоруссии после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны по меньшей мере 213 человек.