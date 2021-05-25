В РФ назвали условия проведения следующей встречи группы по Карабаху

https://static.news.ru/photo/03835fea-bd57-11eb-8e14-96000091f725_660.jpg Алексей Оверчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сроки проведения следующей встречи трёхсторонней рабочей группы по разблокировке экономических и транспортных связей зависят от Баку и Еревана, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Это прежде всего зависит от партнёров, — сказал он, отвечая на вопрос о сроках очередной встречи трёхсторонней группы.

Оверчук сделал заявление на церемонии отправки новых вагонов производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (ТВЗ) в Армению.

Работа в рамках рабочей группы по разблокировке экономических и транспортных связей в регионе шла до сих пор достаточно конструктивно, и мы надеемся, что тот здравый смысл, который демонстрировали все участники рабочей группы, возобладает и удастся провести разблокирование и создать возможности для железнодорожного и автомобильного движения между Азербайджаном и Арменией и, соответственно, между Россией и Арменией через территорию Азербайджана, — отметил Оверчук.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

В январе текущего года после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трёх стран, от РФ это Оверчук. Рабочая группа отвечает за вопросы восстановления и сооружения новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации международных перевозок между Арменией и Азербайджаном и через Армению и Азербайджан.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян и командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов в ходе встречи обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.