Арутюнян и Мурадов обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении

https://static.news.ru/photo/f61ef10e-bd45-11eb-bcb1-96000091f725_660.jpg Вагаршак Арутюнян Фото: mil.am

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян и командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов во вторник в ходе встречи обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства республики, пишет ТАСС

Глава Минобороны Армении подчеркнул, что любое посягательство на суверенные территории Армении абсолютно недопустимо, что позиция Минобороны по этому вопросу ясна: представители ВС Азербайджана обязаны без предварительных условий вернуться на исходные позиции, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что 20 мая в Сети обнародовали текст договора России, Азербайджана и Армении о делимитации и последующей демаркации границ. В соответствии с документом создаётся совместная комиссия по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, в рамках комиссии планируется до 31 мая сформировать национальные делегации, возглавляемые специальными полномочными представителями.

Утверждается, что комиссия до 30 июня должна провести первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений и порядок работы, а также утвердит состав экспертных групп из числа должностных лиц компетентных органов власти и организаций.

Ранее бывший президент Армении, лидер блока «Айастан» Роберт Кочарян заявил, что не рассматривает военный вариант решения вопроса Карабаха.