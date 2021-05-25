Кочарян оценил, может ли Армения рассчитывать на реванш в Карабахе

https://static.news.ru/photo/bcae2da2-bd42-11eb-96de-96000091f725_660.jpg Роберт Кочарян Фото: Robertkocharyan/facebook.com

Бывший президент Армении, лидер блока «Айастан» Роберт Кочарян заявил, что не рассматривает военный вариант решения вопроса Карабаха, передаёт Sputnik Армения.

Речь не идёт о решении вопросов военным путём. Страна не в таком состоянии, да и вообще не думаю, что сегодня правильно говорить о таких вещах, — сказал он.

По его словам, у Армении в нынешней ситуации крайне неблагоприятные стартовые условия и нужно фактически начинать с нуля.

В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее президента Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что разные политические силы в Ереване высказываются о возможности повторно оккупировать часть территории Азербайджана. По его словам, эти заявления, попахивающие реваншизмом, крайне опасны в первую очередь для армянского руководства. Алиев подчеркнул, что второй конфликт в Карабахе показал, к чему привела политика ненависти и азербайджанофобии.