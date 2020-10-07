В результате беспорядков в Киргизии пострадали 911 человек

https://static.news.ru/photo/0465f786-0891-11eb-bad2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

В Киргизии число пострадавших во время уличных беспорядков возросло до 911, из них 169 человек обратились за медицинской помощью за последние сутки. Один человек погиб.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на минздрав республики, после оказания медпомощи 705 человек были отправлены домой на амбулаторное лечение, ещё 205 пострадавших были госпитализированы с различными травмами.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов, состоявшихся 4 октября. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%. Недовольные результатами жители вышли на митинги, захватили мэрию Бишкека, парламент республики, помещения СИЗО Государственного комитета национальной безопасности и здание правительства республики.

Центризбирком Киргизии признал парламентские выборы недействительными. Новые планируется назначить в течение двух недель. Кроме того, в оппозиции допускают, что президенту республики Сооронбаю Жээнбекову будет предложено досрочно уйти в отставку, писал NEWS.ru