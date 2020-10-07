В результате беспорядков в Киргизии пострадали 911 человек

В Киргизии число пострадавших во время уличных беспорядков возросло до 911, из них 169 человек обратились за медицинской помощью за последние сутки. Один человек погиб.
Как
Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов, состоявшихся 4 октября. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%. Недовольные результатами жители вышли на митинги, захватили мэрию Бишкека, парламент республики, помещения СИЗО Государственного комитета национальной безопасности и здание правительства республики.
Центризбирком Киргизии признал парламентские выборы недействительными. Новые планируется назначить в течение двух недель. Кроме того, в оппозиции допускают, что президенту республики Сооронбаю Жээнбекову будет предложено досрочно уйти в отставку, писал NEWS.ru
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