В правительстве Армении сообщили о смерти отца Пашиняна

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Скончался отец премьер-министра Армении Никола Пашиняна — Вова Пашинян. Мужчина ушёл из жизни после продолжительной болезни на 81-м году жизни.

Перед смертью Вова Пашинян больше недели находился в больнице, где он находился в связи с онкологическим заболеванием, сообщае т «Политика сегодня» со ссылкой на правительстве Армении.

Пашинян был дважды женат. В первом браке у него родилось трое сыновей — Артак, Армен и Никол. Когда будущему премьер-министру Армении было 12 лет его мать умерла от болезни. После этого его отец женился во второй раз. Известно, что Пашинян долгие годы работал учителем физкультуры в одной из местных школ.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр южноафриканского государства Эсватини Мандвуло Амброуз Дламини стал первой в мире жертвой коронавирусной инфекции среди лидеров государств. Политик скончался на 53-м году жизни. Известно, что Дламини заразился коронавирусом ещё в ноябре. Но в тот момент сообщалось о его хорошем самочувствии. Однако в начале декабря ему резко стало хуже и он был госпитализирован в ЮАР. Врачи не смогли его спасти: после двух недель в больнице политика не стало.

Несмотря на то что ранее COVID-19 выявляли у многих мировых лидеров, все они выздоровели и сумели вернуться к своим обязанностям. В том числе коронавирусом переболели президент США Дональд Трамп, лидер Бразилии Жаир Болсонару, глава Украины Владимир Зеленский, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.