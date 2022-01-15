В парламенте Казахстана прокомментировали слухи о смерти Назарбаева

Депутат мажилиса Казахстана и председатель партии «Ак жол» Азат Перуашев не стал опровергать или подтверждать слухи о смерти бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева. При этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» парламентарий выразил уверенность, что общество справится с проблемой, в которой сегодня оказалась страна.

У меня нет информации на этот счёт. Смею вас заверить, что наше общество, наш народ справится с этой проблемой, с той ситуацией, в которой мы сегодня оказались. Нашим российским друзьям и друзьям в кавычках, которые, судя по всему, тоже есть, не надо беспокоиться. Всё будет хорошо, — сказал он, комментируя слухи о смерти Назарбаева.

Накануне о возможной смерти экс-лидера страны высказался председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Он отметил, что на данный факт также указывает и арест председателя Комитета государственной безопасности республики Карима Масимова.

Аналогичного мнения придерживается и российский политолог Евгений Сатановский. Он отметил, что, возможно, экс-президент Казахстана Назарбаев мёртв и в стране началась борьба за власть. Именно этим фактом, по мнению учёного, обусловлено молчание казахских властей о судьбе бывшего главы государства. Он также добавил, что родственники Назарбаева один за другим уходят в отставку и уезжают из республики. К примеру, высоких постов в государственных компаниях уже лишились двое зятьёв первого президента Казахстана, а в Нур-Султане (столица Казахстана с 1997 года, до 2019 года — Астана, изначально — русский город Акмолинск) сняли таблички с его названием.