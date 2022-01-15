«Ушёл в мир иной»: политолог предположил смерть Назарбаева

Российский политолог Евгений Сатановский заявил, что, возможно, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев мёртв и в стране началась борьба за власть, об этом востоковед написал у себя в Telegram-канале. Именно этим фактом, по мнению учёного, обусловлено молчание казахских властей о судьбе бывшего главы государства. Тем временем с улиц Алма-Аты сорвали десятки указателей по проспекту Назарбаева, в магазинах с прилавков убрали книги, написанные о нём, была также прекращена продажа футболок с изображением политика.

Очень похоже, что он-таки ушёл в мир иной, и всё, что мы наблюдаем в этой постсоветской республике, есть проблема наследования власти с неизбежной борьбой за неё противостоящих друг другу элит, — указал в своей социальной сети экономист.

Эксперт в области политики Израиля и других стран Ближнего Востока добавил, что родственники Назарбаева один за другим уходят в отставку и уезжают из республики. К примеру, высоких постов в государственных компаниях уже лишились двое зятьёв первого президента Казахстана, а в Нур-Султане сняли таблички с его названием. Тем не менее эпоха правления Назарбаева ещё будет долгое время вспоминаться как «золотой век» Казахстана.

В самом ближнем круге идут такие перетасовки, что невольно вспоминается смерть товарища Сталина и её последствия, — заключил эксперт.

Сатановский также отметил, что борьба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с погромщиками ещё не окончена, а лишь переместилась в сельскую местность.

Накануне о возможной смерти экс-лидера страны высказался председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Он отметил, что на данный факт также указывает и арест председателя Комитета государственной безопасности республики Карима Масимова.