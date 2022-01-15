Жириновский заявил о смерти Назарбаева

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев давно умер. По словам политика, это объясняет, почему экс-лидер республики смог «так тихо спрятаться». Об этом депутат заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Мусульмане хоронят в тот же день. Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается, — сказал Жириновский.

Он отметил, что на это также указывает и арест председателя комитета государственной безопасности. По словам лидера ЛДПР, подобные вещи как «избавление» на Востоке «в порядке вещей». Жириновский выразил мнение, что народ Казахстана ополчился против бывшего президента, поэтому его и могли ликвидировать.

Ранее профсоюзный и оппозиционный активист, сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов заявил, что бывший президент Нурсултан Назарбаев не появляется на публике и не делает никаких заявлений, потому что ему просто нечего сказать. По его словам, экс-глава государства покинул пост бессменного председателя совета безопасности и ненавистен большинству граждан страны.

По его мнению, даже если Назарбаев будет выступать один, то это свяжут с его возвращением в большую политику и с тем, что он управляет всеми процессами внутри страны. Подобное не выгодно ни ему самому, ни его преемнику Касым-Жомарту Токаеву и другим группам, которые ждут перераспределения собственности власти, поэтому он ушёл в тень, подчеркнул Курманов. Он также полагает, что Назарбаев «не выходит наружу» по ряду обстоятельств, которые сложились в результате конфигурации политических сил.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. В дальнейшем хаос перекинулся на другие города Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан 6 января, после того как Токаев лично попросил поддержки у членов организации.