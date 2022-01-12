Казахстанский активист объяснил, почему Назарбаев не появляется на публике

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не появляется на публике и не делает никаких заявлений, потому что ему просто нечего сказать, сообщил NEWS.ru профсоюзный и оппозиционный активист, сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов. По его словам, экс-глава государства покинул пост бессменного председателя совета безопасности и ненавистен большинству граждан страны.

В целом ему нечего сказать, даже если он был бы сейчас в порядке и не под арестом, в целом его присутствие и выступление на телевидении не выгодно ему самому, но и Токаеву (президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. — NEWS.ru) в том числе потому, что таким образом подтверждалась бы их прямая связь. Токаев пытается отмежеваться от Назарбаева, судя по его вчерашнему выступлению перед парламентариями, как раз он фактически объявил программу по постепенному выдавливанию членов семьи Назарбаева, — считает Курманов.

По его мнению, даже если Назарбаев будет выступать один, то это свяжут с его возвращением в большую политику и с тем, что он управляет всеми процессами внутри страны. Подобное не выгодно ни ему самому, ни его преемнику Токаеву и другим группам, которые ждут перераспределения собственности власти, поэтому он ушёл в тень, подчеркнул Курманов. Он также полагает, что Назарбаев «не выходит наружу» по ряду обстоятельств, которые сложились в результате конфигурации политических сил.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. В дальнейшем хаос перекинулся на другие города Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан 6 января, после того как Токаев лично попросил поддержки у членов организации.

Ранее посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов заявил, что Назарбаев находится в Нур-Султане. Он отметил, что экс-глава государства постоянно контактирует с президентом республики Токаевым, а также с лидерами других стран.

О том, что Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан после массовых беспорядков, СМИ республики сообщили 7 января. Кроме того, появилась затем опровергнутая информация о задержании племянника экс-президента Самата Абиша.