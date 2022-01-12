Посол Казахстана назвал местонахождение Назарбаева

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице республики Нур-Султане, заявил на пресс-конференции в Баку посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, слова которого приводит РИА Новости. Он отметил, что экс-глава государства постоянно контактирует с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым, а также с лидерами других стран.

Назарбаев находится в столице Казахстана. Он провёл несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран и находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он постоянно следит за ситуацией, — сказал посол.

Он также подчеркнул, что политик провёл несколько телефонных разговоров с главами дружественных стран. По его словам, Назарбаев находится в постоянном контакте с действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о судьбе Назарбаева. До этого в казахстанских СМИ появилась информация, что экс-президент с семьёй покинул республику на фоне начавшихся беспорядков. Однако эти данные опровергли в пресс-службе экс-главы Казахстана. Там заявили, что он находится в Нур-Султане.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. В дальнейшем хаос перекинулся на другие города Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан 6 января, после того как Токаев лично попросил поддержки у членов организации.