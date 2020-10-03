В парламент Киргизии проходят четыре партии

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Согласно сведениям, полученным от электронных избирательных урн, на парламентских выборах в Киргизии четыре политические партии преодолели барьер в 7% и могут войти в новый состав законодательного органа. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.

В их число вошли партии «Биримдик» (24%), «Мекеним Кыргызстан» (23%), «Бутун Кыргызстан» (7%) и «Кыргызстан» (9%).

Как отмечают в Центризбиркоме Киргизии, официальные итоги подведут после того, как будет произведён ручной подсчёт, однако, как уверяют члены комиссии, данные электронных урн «практически не отличаются» от результата ручного подсчёта. При этом сейчас данные об итогах голосования поступили в комиссию почти с 99,3% избирательных участков.

Выборы в парламент прошли в Киргизии 4 октября. В новом парламенте 120 мест, на которые претендовали 16 партий. Для того чтобы пройти в состав законодательного органа, они должны набрать более 7% голосов от принявших участие в выборах избирателей и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

В стране, где проживают порядка 3,5 млн избирателей были открыты 2 475 избирательных участков. За пределами республики работали 45 участков. Явка составила немного более 56%.

Как писал NEWS.ru, ранее председатель ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова заявила, что зафиксированные на парламентских выборах нарушения не повлияют на исход голосования из-за их незначительного числа в масштабах страны.