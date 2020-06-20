В ОБСЕ призвали Минск не мешать журналистам освещать протесты

Представитель Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Белоруссии не препятствовать работе журналистов, которые освещают акции протеста в стране.
Заявление Дезира
Я призываю власти обеспечить работу журналистов, чтобы они освещали общественные собрания без опасения задержания, — заключил представитель ОБСЕ.
Вечером 19 июня пикеты солидарности с оппозиционными претендентами на пост президента Белоруссии прошли в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и ряде других городов. Как писал NEWS.ru, журналистов белорусского бюро «Радио Свобода» задержали прямо во время репортажа, также был задержан оператор агентства Reuters.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. До 19 июня продолжается сбор подписей. Процесс с самого начала сопровождается пикетами сторонников оппозиционных кандидатов.
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