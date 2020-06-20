В ОБСЕ призвали Минск не мешать журналистам освещать протесты

https://static.news.ru/photo/f676dbee-b319-11ea-b310-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Представитель Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Белоруссии не препятствовать работе журналистов, которые освещают акции протеста в стране.

Заявление Дезира приводит ТАСС. Представитель ОБСЕ отметил, что СМИ играют важную роль в общественной жизни, освещая значимые события, в том числе и связанные с выборами. Препятствование работе журналистов сказывается на свободе слова и вызывает серьёзную обеспокоенность, подчеркнул Дезир.

Я призываю власти обеспечить работу журналистов, чтобы они освещали общественные собрания без опасения задержания, — заключил представитель ОБСЕ.

Вечером 19 июня пикеты солидарности с оппозиционными претендентами на пост президента Белоруссии прошли в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и ряде других городов. Как писал NEWS.ru, журналистов белорусского бюро «Радио Свобода» задержали прямо во время репортажа, также был задержан оператор агентства Reuters.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. До 19 июня продолжается сбор подписей. Процесс с самого начала сопровождается пикетами сторонников оппозиционных кандидатов.