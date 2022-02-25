В Молдавии сообщили о нападении на корабль с россиянами на борту

Морское агентство Молдавии сообщило, что танкер под молдавским флагом и с российским экипажем на борту подвергся обстрелу в Чёрном море, передаёт «Интерфакс». Сообщается, что пока не было установлено, кто совершил нападение. На судне начался пожар, но вся команда была спасена.

Судно Millenial Spirit (танкер-химовоз) под флагом Республики Молдавия, находясь в нейтральных водах Черного моря, было поражено снарядом. На борту корабля вспыхнул пожар, оборудование и спасательные шлюпки были уничтожены, экипаж корабля покинул судно в одних спасательных жилетах. Весь экипаж корабля — граждане России, — отмечается агентством.

На основании предупреждения Минобороны российская сторона приостановила судоходство в Азовском море. При этом в Росморречфлоте уточнили, что движение судов в Керченском проливе продолжается в штатном режиме.

24 февраля ФСБ распространила видеозапись, на которой зафиксированы повреждения, полученные российским нефтегрузом SGV-FLOT в результате ракетного обстрела украинскими военными.

Помимо SGV-FLOT, как сообщалось ранее, под обстрел попало ещё одно российское грузовое судно — SERAPHIM SAROVSKIY. После этого на одном из судов начался пожар. Кроме того, пострадал один человек, для эвакуации которого были задействованы пограничные сторожевые катера ФСБ.