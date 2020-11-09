В Минске заявили об «угрозе безопасности» страны с территории Польши

https://static.news.ru/photo/50abac64-22c0-11eb-aa0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: gpk.gov.by

В МИД Белоруссии заявили временно поверенному в делах посольства Польши Мартину Войцеховскому о выявленных фактах «организованной преступной деятельности», причиняющих ущерб общественной безопасности страны.

Белорусская сторона выразила озабоченность в связи с подтверждёнными и задокументированными фактами организованной преступной деятельности с территории Польши, которая причиняет ущерб жизни и здоровью белорусских граждан, общественной безопасности, государственному и частному имуществу в Республике Беларусь, — говорится в сообщении пресс-службы белорусского ведомства.

В МИД также обратились к польской стороне с призывом принять меры по предотвращению преступной деятельности на своей территории.

Как писал NEWS.ru, власти Белоруссии приняли решение выслать двух британских дипломатов из страны. Решение об объявлении их персонами нон грата и высылке было принято из-за «деструктивного характера» их действий. По данным белорусских властей, дипломаты собирали информацию о внутриполитической ситуации в стране и ходе протестов. Речь идёт о военном атташе Уайте Бойкотт Тимоти и заместителе посла Тамвуд Лизе.