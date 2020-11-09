Власти Белоруссии вышлют двух британских дипломатов

https://static.news.ru/photo/172e031e-22bc-11eb-aa6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ukinbelarus

Министерство иностранных дел Белоруссии объявило персонами нон грата двух дипломатов из посольства Великобритании. Они будут высланы из страны.

Министерством иностранных дел Белоруссии 8 ноября ввиду деятельности, не совместимой со статусом дипломатического агента, статусом дипломата, а также с целями нахождения в Белоруссии, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании персонами нон грата, — заявил в эфире телеканала ОНТ пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

По его словам, это решение было принято из-за деструктивного характера действий дипломатов. Глаз подчеркнул, что Минск готов к диалогу с британскими коллегами, несмотря на принятое решение.

Речь идёт о военном атташе Уайте Бойкотт Тимоти и заместителе посла Тамвуд Лизе. Дипломаты собирали информацию о внутриполитической ситуации в стране и ходе протестов, говорилось в сюжете телеканала, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в Минске на очередную акцию протеста вышли пенсионеры. Их шествие началось в 14:00 от Красного костёла на площади Независимости. Участники скандируют антиправительственные лозунги, несут соответствующие плакаты и оппозиционные бело-красно-белые флаги.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что президент страны Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.