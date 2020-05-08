В Минске запретили «Бессмертный полк»

https://static.news.ru/photo/ff5d3b84-9124-11ea-b1d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Минска не разрешили 9 мая провести шествие «Бессмертного полка», сославшись на связанную с пандемией коронавируса сложную эпидемиологическую обстановку.

В ответе Мингорисполкома, полученном главой оргкомитета по созданию ОО «Бессмертный полк» Валерием Драко, указано, что в России народная акция памяти также пройдёт в этом году в онлайн-формате из-за ситуации вокруг COVID-19.

Драко в беседе с агентством Sputnik рассказал , что активисты 9 мая возложат цветы на Площади Победы от «Бессмертного полка» и лично от себя, после чего проведут двухчасовой автопробег по белорусской столице.

Организаторы акции «Бессмертные полк — онлайн» получили около 2 млн заявок от желающих принять в ней участие. Заявки будут приниматься до 15:00 мск 9 мая, писал NEWS.ru.