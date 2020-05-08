В Минске запретили «Бессмертный полк»

Власти Минска не разрешили 9 мая провести шествие «Бессмертного полка», сославшись на связанную с пандемией коронавируса сложную эпидемиологическую обстановку.
В ответе Мингорисполкома, полученном главой оргкомитета по созданию ОО «Бессмертный полк» Валерием Драко, указано, что в России народная акция памяти также пройдёт в этом году в онлайн-формате из-за ситуации вокруг COVID-19.
Драко в беседе с агентством Sputnik
Организаторы акции «Бессмертные полк — онлайн» получили около 2 млн заявок от желающих принять в ней участие. Заявки будут приниматься до 15:00 мск 9 мая, писал NEWS.ru.
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