Страны СНГ

В Минске запретили «Бессмертный полк»

14:59, 08 мая 2020 19
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Минска не разрешили 9 мая провести шествие «Бессмертного полка», сославшись на связанную с пандемией коронавируса сложную эпидемиологическую обстановку.

В ответе Мингорисполкома, полученном главой оргкомитета по созданию ОО «Бессмертный полк» Валерием Драко, указано, что в России народная акция памяти также пройдёт в этом году в онлайн-формате из-за ситуации вокруг COVID-19.

Драко в беседе с агентством Sputnik рассказал, что активисты 9 мая возложат цветы на Площади Победы от «Бессмертного полка» и лично от себя, после чего проведут двухчасовой автопробег по белорусской столице.

Организаторы акции «Бессмертные полк — онлайн» получили около 2 млн заявок от желающих принять в ней участие. Заявки будут приниматься до 15:00 мск 9 мая, писал NEWS.ru.

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