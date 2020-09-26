В Минске силовики начали задерживать протестующих

https://static.news.ru/photo/bc44877a-fff2-11ea-a155-fa163e074e61_660.jpg Фото: STR/Global Look Press

Правоохранители Минска начали задерживать собравшихся на несанкционированный митинг у Комаровского рынка. Информацию о задержаниях подтвердила пресс-секретарь столичного ГУВД Наталья Ганусевич.

В настоящее время на месте проведения акции находится несколько десятков человек, а проезжающие мимо машины сигналят в знак солидарности с митингующими. Милиция просит протестующих разойтись. Рядом с местом проведения акции стоит порядка 10 микроавтобусов для перевозки личного состава.

Эту акцию оппозиция назвала «репетицией инаугурации» бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и предложила участникам митинга прийти в праздничной одежде, передаёт ТАСС.

Ранее минские силовики задержали участников благотворительного забега. По словам официального представителя местного ГУВД Натальи Ганусевич, активисты задержаны в рамках административного процесса за участие в несогласованном мероприятии. Мероприятие проходило в парке Дружбы народов. Бегуны рассказали, что примерно на третьем километре силовики побежали за участниками через парк. Им удалось догнать двоих активистов, остальные бросились врассыпную.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.

Как писал NEWS.ru, такая тайная инаугурация усилила протесты в стране, вызвав новую волну жёстких задержаний. ОМОН разгонял людей дубинками, водомётами и слезоточивым газом. В ответ жители Белоруссии решили устроить свою акцию и 27 сентября во всех городах страны провести народную инаугурацию экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.