В Минске против оппозиционной спортсменки возбудили уголовное дело

https://static.news.ru/photo/abca2376-93e7-11eb-8f5b-96000091f725_660.jpg Александра Герасименя Фото: instagram.com/aliaksandraherasimenia

Минские силовики возбудили уголовное дело против неоднократного призёра Олимпийских игр по плаванию Александры Герасимени. Она является организатором оппозиционного объединения «Белорусский фонд спортивной солидарности», которое было создано в августе прошлого года.

Вот наконец и пришло всеобщее признание. Значит, мы на самом деле чего-то стоим. Сейчас у моих родителей дома проходит обыск, — рассказала спортсменка изданию Onliner.

Кроме Герасимени фигурантом уголовного дела стал директор гандбольного клуба «Витязь» Александр Опейкин. Их обвиняют по части 3 статьи 361 УК РБ «Призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет».

Как пояснили в пресс-службе Следственного комитета Республики Беларусь, изначально сообщалось, что созданная организация будет помогать спортсменам, которых привлекли к ответственности за нарушение законов Белоруссии. На самом деле Герасименя и Опейкин «распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества».

По данным следствия, они также обращались к международным и иностранным организациям с призывами к действиям, которые бы причинили вред национальной безопасности страны. Кроме того, ряд крупных спортивных мероприятий в стране были перенесены из-за давления этого объединения. Белоруссии был нанесён значительный имиджевый и финансовый урон.

Как писал NEWS.ru, КГБ Белоруссии включил оппозиционеров Светлану Тихановскую и Павла Латушко в список лиц, причастных к терроризму. Они объявлены в международный розыск. Подготовлены документы об экстрадиции оппозиционеров из стран ЕС, Латушко проживает в Польше, а Тихановская в Литве.