В Минске протестующие направились в сторону базы ОМОН в Уручье

https://static.news.ru/photo/a63df8c6-00dd-11eb-a454-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Протестующие в Минске направляются в сторону базы городского ОМОНа, расположенной в военном городке «Уручье».

Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что митингующие уже прошли мимо станции метро «Московская» по направлению из центра и дошли до Национальной библиотеки Белоруссии.

На данный момент протестующие практически достигли станции метро «Уручье». Сотрудников правопорядка по маршруту следования толпы не наблюдается.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.

Ранее NEWS.ru писал, что правоохранительные органы Белоруссии задержали порядка 200 участников протестных акций.