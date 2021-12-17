В Минобороны Белоруссии предложили Варшаве провести приграничные переговоры

«Критические» вопросы для Минска и Варшавы призвало обсудить оборонное ведомство Белоруссии в рамках возможных приграничных переговоров. Кроме того, Минобороны страны пригласило провести одновременно верификационные мероприятия по теме принятия региональных мер доверия и безопасности, сообщили в пресс-службе белорусского ведомства.

Отдельно польскому дипломату было доведено о неприемлемости ультимативных заявлений и предложено провести приграничные переговоры с польским военным ведомством, где будут обсуждены вопросы, которые каждая из сторон считает критическими, — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Согласно опубликованным сведениям, первый замначальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко встретился с рядом военных атташе, в том числе Польши. Основной темой переговоров стал вопрос напряжённости на государственной границе государства.

Кроме того, в рамках сообщения было сказано о том, что «также предложено незамедлительно провести одновременные верификационные мероприятия как на территории Республики Польша, так и Республики Беларусь в рамках региональных мер доверия и безопасности, невзирая на эпидемиологические и иные ограничения». В военном ведомстве думают, что эти шаги приведут к конструктивному диалогу.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский военнослужащий Эмиль Чечко перешёл границу на участке погранзаставы Тушемля и попросил политического убежища в республике. Как отмечается, он не согласен с политикой Варшавы в отношении мигрантов.